Corinthians acerta venda de jogador para o futebol europeu

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 17:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians anunciou, na tarde desta quarta-feira (19), que acertou a venda do zagueiro Raul Gustavo para o Ferencvaros, da Hungria. O Timão, de acordo com informações do GE, irá receber R$1 milhão pela negociação do atleta, além de ficar com uma percentagem de uma venda futura.

Na última semana, o zagueiro havia acertado sua ida para o Tijuana, do México, mas mudou de ideia ao receber a oferta dos húngaros.

Números de Raul Gustavo pelo Corinthians

Formado na base do clube, o jogador atuou em 54 jogos pelo Corinthians, com seis gols marcados. O jogador estava afastado do elenco desde o dia 23 de abril. Além do Timão, o zagueiro também atuou pelo Bahia.

Corinthians terá retorno de titulares e desfalque de peso contra o Internacional

Sem vencer há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians visita o Internacional nesta quarta-feira (19), no Estádio Orlando Scarpelli, com a missão de se distanciar da zona de rebaixamento. Para a partida, António Oliveira deve promover quatro mudanças em relação ao time que iniciou o Majestoso.

Após cumprirem suspensão automática no clássico, Rodrigo Garro e Gustavo Henrique retornam à equipe titular. O meia argentino assume a vaga de Gustavo Mosquito, enquanto o zagueiro entra no lugar de Caetano.

Breno Bidon, barrado contra o São Paulo, retorna ao meio de campo. O jovem assume a vaga de Gabriel Moscardo, que retornou aos gramados após seis meses lesionado. Vale lembrar que Moscardo está vendido ao PSG, da França, e deixa o clube a partir da próxima janela de transferências, em julho.

A grande ausência do Corinthians será Carlos Miguel. O goleiro se envolveu em confusão com Calleri no clássico, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Com isso, Donelli assume a posição. Formando nas categorias de base do Timão, o jogador realizou apenas dez partidas como profissional e não inicia como titular desde julho de 2022.