Adriano Martins, que estava em fim de contrato com o Novorizontino, não será jogador do Corinthians. O zagueiro de 26 anos tinha sido oferecido ao clube alvinegro, mas as conversas não evoluíram após análise da diretoria, comissão técnica e CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol). A informação foi divulgada pela Bandeirantes e confirmada pelo Lance!.