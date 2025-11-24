O Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu no Parque São Jorge, e decidiu adiar a votação da reforma do estatuto do clube, marcada para a segunda-feira (24). Apesar da frustração pelo cancelamento do pleito, o órgão definiu datas para audiências públicas e votações.

Nos bastidores, conselheiros defendiam a realização de mais debates sobre os temas abordados no projeto. Após a aprovação unânime dos requerimentos pelos presentes, ficou definido que os principais pontos de mudança na reforma do estatuto serão divididos em dez blocos, que serão debatidos em sessões nos dias 01/12, 04/12, 08/12, 16/12, 21/01, 23/01, 26/01, 29/01, 02/02 e 04/02.

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, chegou a propor que as reuniões começassem nesta terça-feira (25), no Parque São Jorge, mas o plenário optou por iniciá-las apenas a partir da próxima semana, com fim previsto para fevereiro.

A votação da reforma do estatuto no Conselho Deliberativo deve ocorrer em fevereiro, enquanto a assembleia geral dos associados deve analisar o documento em março. As mudanças aprovadas podem valer para as próximas eleições do clube, em 2026, como, por exemplo, a possível inclusão do direito de voto para membros do Fiel Torcedor.

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/Ag.Corinthians)

Nos bastidores, a maioria dos conselheiros percebeu que as audiências públicas representam uma vitória para aprimorar a elaboração do novo estatuto. Apesar da unanimidade na decisão, houve quem defendesse Tuma, argumentando que não houve pressa para a marcação da votação.

Novas datas da Reforma do Estatuto

Audiências públicas

01/12

04/12

08/12

16/12

21/01

23/01

26/01

29/01

02/02

04/02

Votações