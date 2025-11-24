Conselho do Corinthians decide adiar a votação da reforma do estatuto

O Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu nesta segunda-feira (24), no Parque São Jorge, para votar o projeto da reforma do estatuto do clube alvinegro. Após as primeiras discussões, o órgão decidiu pelo adiamento da pleito.

Parte dos conselheiros defendeu a necessidade de mais tempo para debater os pontos apresentados no texto da reforma do estatuto. Com isso, a votação foi suspensa, e os conselheiros passaram a debater um novo calendário, que permita uma apresentação mais robusta do projeto, e uma deliberação para a remarcação.

Com o adiamento, a assembleia geral dos associados, inicialmente marcada para o dia 20 de dezembro, também terá uma nova data. A decisão representa uma vitória de parte dos conselheiros. Na última terça-feira (18), o CORI (Conselho de Orientação) divulgou uma nota solicitando o cancelamento da votação para análises cuidadosas do procedimento.

Decisão para aprovação da reforma do estatuto do Corinthians foi adiada (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Debate interno no Corinthians

A reforma do estatuto é defendida pela maioria dos conselheiros. Para sua aprovação, são necessários dois passos: a aprovação do Conselho e, posteriormente, dos associados. O projeto ainda apresenta divergências em pontos específicos, como, por exemplo, as condições para a transformação do clube em SAF e o direito de voto ao Fiel Torcedor.

Além disso, há questões que envolvem outros aspectos do clube, como a criação de novos cargos diretivos, o que também gera divisões no Parque São Jorge. Ao mesmo tempo, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho, defende que o texto deve ser votado o quanto antes, para não coincidir com as eleições do clube, que ocorrerão no final de 2026, o que pode dificultar sua definição.

A tendência é que o evento desta segunda-feira (24) sirva como um espaço de debate, alinhamento dos conselheiros e definição de uma nova data para a votação.