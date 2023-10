O Corinthians vai para o confronto contra o Fortaleza, na semifinal da Sul-Americana, com força máxima. A grande novidade na lista é a presença do meia Matías Rojas. O camisa 10 foi baixa nas duas últimas partidas do Timão com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, mas intensificou os tratamentos e participou normalmente do treino comandado por Mano nesta segunda-feira (2), no CT Joaquim Grava.