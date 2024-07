Com Hugo Souza e retorno de Fagner, Ramón Díaz promove mudanças na escalação do Corinthians

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Em situação delicada no Brasileirão, o Corinthians encara o Criciúma nesta terça-feira (16), na Neo Química Arena, em duelo que marca a estreia de Ramón Díaz à frente do comando técnico do clube.

➡️ Novo técnico do Corinthians, Ramón Díaz assumiu Vasco em situação pior no Brasileirão; relembre campanha

➡️Corinthians anuncia a contratação de Alex Santana; veja tempo de contrato

A grande novidade do Timão para o confronto é o retorno do lateral-direito Fagner. O capitão da equipe se recuperou de uma lesão muscular e está à disposição do comissão técnica para o jogo. A tendência é que o camisa 23 comece no banco de reservas.

Apesar de ter sentido um incômodo no joelho durante a semana, Rodrigo Garro treinou normalmente na véspera da partida e assume a vaga de Igor Coronado no time titular após cumprir suspensão automática contra o Vasco.

Escalação do Corinthians para o duelo com o Criciúma terá Rodrigo Garro como titular (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Primeiro reforço do Corinthians na janela de transferências, Hugo Souza pode fazer sua estreia contra o Tigre. O nome do goleiro, que chegou para disputar posição com Matheus Donelli, já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o duelo com o Criciúma tem: Matheus Donelli (Hugo Souza); Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Bidu (Hugo); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Em 16 rodadas, o Corinthians soma apenas 12 pontos, três a menos que o Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians