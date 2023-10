O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Flamengo, neste sábado (7), e agora terá um período sem jogos. A equipe alvinegra flerta com a zona do rebaixamento. Com 31 pontos, o Timão está na 12ª colocação, mas somente a quatro pontos do Z4. Para piorar, o clube do Parque São Jorge não vence há duas partidas na competição.