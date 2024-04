Cássio desabafa com elenco após vitoria do Corinthians: ‘Que líder seria eu se deixasse vocês na mão?’

Copiar Link

Reserva na vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 3 a 0, Cássio pediu a palavra no vestiário após a partida e discursou para o elenco comandado por António Oliveira.

Na conversa, o goleiro revelou que recebeu uma liberação da comissão técnica para se ausentar da equipe no fim de semana, mas preferiu participar do duelo, que encerrou a sequência negativa do Timão no Campeonato Brasileiro.

Cássio perdeu a titularidade para Carlos Miguel após sucessivas falhas nas últimas partidas e chegou a sinalizar que poderia deixar o clube em razão das fortes críticas que vem sofrendo por parte da torcida.

- Quando o Mister falou que o Carlos Miguel ia jogar, falou que me dava folga se eu quisesse. Mas que líder seria eu, e que índole eu teria, se deixasse vocês na mão? Jamais faria isso, e na situação e que a gente estava. Um vai jogar, outro vai jogar, mas temos de estar prontos para ajudar quem vem jogando. Grupo ganha coisas - disse o camisa 12.

Capitão do Corinthians, o goleiro também destacou a importância da união entre os jogadores para que a equipe continue evoluindo na temporada.

- Não é jogador, é grupo. Grupo ganha coisas. Pode estar até chateado por não jogar, isso é normal, mas ter humildade de ajudar o companheiro, de estar junto. Esse é o caminho - finalizou.

Após conquistar sua primeira vitória na atual edição do Brasileirão, o Corinthians viaja até Natal, no Rio Grande do Norte, para enfrentar o América-RN, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Cássio foi reserva na vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 3 a 0 (Foto: Diogo Reis/AGIF