O Corinthians venceu o Guarani por 1 a 0, na Neo Química Arena, em partida válida pela 1ª rodada do Paulistão. O atacante Romero fez o único gol da partida no primeiro tempo, com um golaço de voleio após cruzamento de Fagner. Depois da partida, o técnico Mano Menezes concede entrevista coletiva. Acompanhe!.