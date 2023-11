O Corinthians venceu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Bruno Méndez foi expulso aos dez minuto do primeiro tempo, e ainda na primeira etapa Romero fez o gol da vitória do Timão. Após o resultado, o técnico Mano Menezes concede entrevista coletiva. Acompanhe!.