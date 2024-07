Após ofensas à imprensa na zona mista, Cacá se pronuncia nas redes sociais

Cacá foi de vilão a herói no duelo entre Corinthians e Criciúma. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 13:47 • Rio de Janeiro

Cacá, protagonista da vitória do Corinthians por 2 a 1 diante do Criciúma, pela 17ª rodada do Brasileirão, ofendeu jornalistas na zona mista, pouco antes de deixar a Neo Química Arena. Tempo após, o defensor utilizou as redes sociais para se retratar publicamente.

Ele pediu desculpas por conta da ação movida pela 'cabeça quente', reconheceu o trabalho da imprensa e ressaltou o apoio ao grupo do Corinthians, que busca recuperação na tabela do Brasileirão após o resultado positivo em casa. Confira:

- Pessoal, gostaria de me desculpar pela minha atitude na zona mista. Estava de cabeça quente por alguns comentários que vi sobre o time mesmo com a vitória e tive um comportamento ruim. Quero valorizar a vitória do grupo e dizer ao torcedor que seguimos juntos. Respeito muito o papel e trabalho dos jornalistas. Página virada e seguimos em busca do melhor para o Corinthians. - afirmou o zagueiro via Instagram.

Após marcar o gol da virada contra o Tigre, Cacá, que protagonizou o desvio que matou Hugo Souza no gol adversário, evitou responder perguntas na zona mista. No lugar disto, disse apenas uma frase ofensiva aos jornalistas.

- Hoje é poucas, nem vou render muito, não. P... no c... da mídia, e vai Corinthians. - disse o defensor.

Questionado sobre o assunto, o treinador Ramón Díaz afirmou que conversará com o zagueiro nos próximos dias:

- Tentaremos falar com ele da próxima vez. A imprensa é importante, é a comunicação que podemos ter, tem que respeitá-la. Tentaremos que mais adiante ele possa falar com todos. - comentou.

Treinador de Cacá no Corinthians, Ramón Díaz na beira de campo da Neo Química Arena. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

