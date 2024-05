Após Cássio, mais um ídolo anuncia saída do Corinthians

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 18:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O volante Paulinho anunciou sua saída do Corinthians. Aos 35 anos, o volante, importante nas conquistas da Libertadores e do Mundial em 2012, não chegou a um acordo para renovar seu contrato com o Timão. O último jogo do atleta pelo Alvinegro será nesta terça-feira (28), contra o Racing-URU, em Itaquera.

– Ciclos chegam. Uns se encerram, outros se iniciam. Essa decisão foi pensada com a família e eu acho que a palavra mais correta é gratidão por tudo que o Corinthians me proporcionou – disse o camisa 8.

– Por tudo que o Corinthians me transformou em ser um jogador de seleção brasileira e ser um jogador que chegou em clubes europeus. Eu devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians. É o clube que eu amo – acrescentou.

A trajetória de Paulinho no Corinthians

Jogando pelo Timão, Paulinho atuou em 218 jogos e marcou 40 gols, além de conquistar os títulos do Brasileirão, em 2011, da Libertadores e do Mundial, em 2012, e do Paulistão, em 2013.

