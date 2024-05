AO VIVO: Assista à despedida de Cássio no Corinthians

Copiar Link

O goleiro Cássio se despede do Corinthians na manhã deste sábado (18), em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava. O ídolo alvinegro acertou sua rescisão com o clube e irá atuar pelo Cruzeiro anos próximos três anos. O Lance! transmite a despedida ao vivo: assista acima`a partir das 12h!

Para antecipar a sua saída do Corinthians, Cássio e Carlos Leite, representante do atleta, abriram mão de alguns valores que tinham a receber da equipe do Parque São Jorge.

Cássio ainda tinha algumas pendências referentes a direitos de imagem, enquanto o empresário tinha quantias a serem pagas por conta da intermediação de algumas renovações do profissional com o Corinthians No total, a dívida incluindo os dois, ultrapassa R$ 10 milhões.

Com 712 jogos disputados com o manto alvinegro – sendo o goleiro que mais atuou –, Cássio é um dos maiores ídolos da centenária história do clube. Ao todo, foram nove títulos conquistados: quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes FIFA (2012) e uma Recopa (2013).