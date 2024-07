António Oliveira se despede do Corinthians e manda recado: ‘Não bastou eu querer, cumprir e fazer’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 12:20 • São Paulo (SP)

Demitido há uma semana do comando técnico do Corinthians, António Oliveira se despediu dos torcedores, nesta terça-feira (9), em uma publicação nas redes sociais.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No post, o português exaltou o fato de deixar a equipe viva nas três competições que disputa (Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil) e desabafou contra o atual cenário do clube, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

- Foi um privilégio. Foi gratificante trabalhar com todos Jogadores, Comissão Técnica e Funcionários do clube que tanto lutámos por manter a chama acesa em todas as Competições, apesar de todas as contrariedades e desafios - disse o profissional

- Não bastou eu querer, cumprir e fazer; Devíamos querer, cumprir e fazer todos. Corinthians primeiro - alfinetou.

Contratado em fevereiro, António Oliveira não resistiu à sequência de nove partidas sem vitórias no Brasileirão e deixou o comando do Corinthians após 29 partidas. Ao todo, foram 13 vitórias, nove empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 55,1%.

António Oliveira foi desligado do comando técnico do Corinthians após a derrota para o Palmeiras (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja a nota de despedida de António Oliveira

Obrigado Corinthians!

Foi um privilégio. Foi gratificante trabalhar com todos Jogadores, Comissão Técnica e Funcionários do clube que tanto lutámos por manter a chama acesa em todas as Competições, apesar de todas as contrariedades e desafios.

Um obrigado enorme à torcida por todo o apoio e carinho, que nunca desistem e os meus parabéns por nunca baixarem os braços sendo sempre Fiel.

Não bastou eu querer, cumprir e fazer, devíamos querer, cumprir e fazer Todos.

Corinthians Primeiro.