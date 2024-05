António Oliveira elege responsável pelo empate do Corinthians

Corinthians empatou sem gols com o Fortaleza (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 01:08 • São Paulo (SP)

O Corinthians empatou sem gols com o Fortaleza, neste sábado (4), na Neo Química Arena, e perdeu a oportunidade de vencer sua terceira partida consecutiva. Em entrevista coletiva, António Oliveira elogiou a atuação da equipe e elegeu o principal responsável pelo resultado adverso.

Na visão do treinador, o Timão dominou o Leão do Pici e criou as melhores chances. No entanto, a equipe acabou parando na grande atuação do goleiro João Ricardo, eleito o melhor jogador em campo.

- Foi um grande jogo da minha equipe. A partir do momento em que o goleiro adversário é eleito o melhor em campo, diz muito daquilo que foi o jogo - disse António Oliveira.

Apesar de satisfeito com o rendimento do time, António voltou a ressaltar que o Corinthians é uma equipe em formação, que enfrenta concorrentes mais estruturados, e pediu tempo para seguir com a reformulação que iniciou quando assumiu em fevereiro.

- É uma equipe toda nova. O Félix veio de uma equipe do México. Cacá do Athletico. Hugo veio do Goiás. Raniele veio do Cuiabá. Breno veio da Copinha. Garro veio da Argentina. E assim sucessivamente. Hoje tínhamos jogadores da base no nosso banco. Percebam a reconstrução que é feita. Na equipe de 2020, 2021, 2022, que jogadores lá estavam? Dentro de uma reconstrução de equipe, tem tempo. Eu gosto de falar porque quando se perde soa desculpa. Eu sempre falei mesmo quando ganhei que haveriam avanços e recuos - finalizou.

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira (7), contra o Nacional-PAR, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com quatro pontos conquistados, o Timão ocupa atualmente a terceira posição do grupo F.

António Oliveira elogiou evolução da equipe do Corinthians na temporada (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)