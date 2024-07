Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 19:56 • São Paulo (SP)

O Corinthians encontra dificuldades para viabilizara a contratação do atacante Brian Rodríguez. Em entrevista ao Ovación, o presidente do América do México revelou que o jogador não será negociado nesta janela de transferências.

O atacante era o principal alvo do Corinthians. Um nome para a ponta é um pedido do técnico Ramón Díaz, que sofre com a falta de opções para o setor após a saída de Gustavo Mosquito.

As tratativas com o Brian Rodríguez, no entanto, estavam congeladas em razão das investigações por assédio sexual do atleta. O caso segue em andamento na Cidade do México, onde a possível vítima, uma mulher de 26 anos, efetuou a denúncia.

Durante partida na Neo Química Arena, o presidente Augusto Melo afirmou que não seria possível efetuar a transferência. "O Brian tinha conversa, mas não vai dar mais. Só se provar a inocência dele".

Agora, a direção do Corinthians procura novas opções no mercado. O equatoriano Gonzalo Plata, do Al-Sadd, ganha força nos bastidores. Roberto Firmino, por sua vez, foi descartado pelo dirigente.