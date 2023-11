Após 33 rodadas, o Timão ocupa a décima quarta colocação, com 41 pontos conquistados, quatro à frente do Cruzeiro, que abre o Z4. Se por um lado os três pontos diante da equipe gaúcha praticamente asseguram o clube na primeira divisão, do outro o triunfo ajudaria diretamente o Palmeiras, rival histórico do Alvinegro, na briga pelo título do Brasileirão.