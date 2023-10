Ao fim do mandato, Duílio quer se afastar da política corintiana. Ele vai se colocar à disposição para auxiliar na transição, mas até mesmo se a situação seja vencedora ele não quer ter participação ativa no cotidiano administrativo do clube alvinegro. Inclusive, durante o período em que esteve no comando corintiano, ele até mesmo se afastou de algumas pessoas do seu próprio grupo político por conta de divergências.