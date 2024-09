25 minutos de Memphis: atacante tem boa chance, leva torcida do Corinthians à loucura e dá sinais do que vem pela frente

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Foram apenas 25 minutos de Memphis Depay em campo pelo Corinthians, mas o suficiente para que muitas chaves fossem ligadas. O holandês, enfim, fez sua estreia no Brasileirão, justamente em uma partida na Neo Química Arena lotada. Teve vitória em casa e também gostinho de "quero mais".

Antes de a bola rolar em Itaquera, os torcedores nos arredores do estádio já demonstravam todo o entusiasmo que a estreia de um grande astro envolve. A característica faixa branca do jogador na cabeça, assim como o nome do holandês com o número 94 na camisa, eram vistos com frequência. Sósia do atacante também fez a alegria dos corintianos na arena.

Já com a bola rolando, faltavam duas coisas: vitória e estreia. O triunfo começou a ser construído no final do primeiro tempo, com Romero, que também marcou no início do segundo. Com o resultado contra o lanterna do campeonato já encaminhado, restava ao técnico Ramón Díaz promover a entrada de Memphis Depay. E ela veio aos 21 minutos.

O atacante holandês substituiu Yuri Alberto, que fazia uma boa partida e chegou a ser ovacionado pelos torcedores presentes. Memphis Depay estava sem jogar havia dois meses, mas se movimentou bem e teve chance de balançar as redes.

Apesar dos poucos minutos em campo e ainda não em sua perfeita forma física, o holandês mostrou que tem personalidade e deixou os torcedores corintianos com uma esperança que, talvez, há tempos não tinham: livrar o Corinthians da zona de rebaixamento e, quem sabe, conquistar a Sul-Americana.

Pode parecer muita ousadia para um início de caminho e para um time que ainda tem grandes chances de queda, mas ousadia maior foi conseguir contratar um nome com tamanho peso e que pode, sim, desequilibrar de forma positiva.