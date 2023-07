Cariús foi o único atleta absolvido no julgamento de 1º de junho que baniu dois jogadores e concedeu pena de 12 jogos para Eduardo Bauermann, que à época defendia o Santos e se transferiu para o futebol turco. A defesa do jogador do Sport alegou que a denúncia seria um desdobramento desse processo anterior, logo, o nome do lateral não deveria ser considerado. Apesar disso, o juiz goiano alegou que a absolvição "não seria motivo para o não recebimento da denúncia ofertada" pelo MP de Goiás.