Após a chegada, o primeiro treino será realizado na quinta-feira, às 11h locais (22h de quarta-feira no horário de Brasília). A Seleção estreia na Copa do Mundo pelo grupo F enfrentando o Panamá, no dia 24 de julho, às 8h. Cinco dias depois, a adversária será a França, algoz das Guerreiras do Brasil, e no dia 2 de agosto, a fase de grupos será encerrada em decisão contra a Jamaica.