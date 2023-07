A sueca também falou bastante sobre a renovação na Seleção Brasileira com relação à última Copa do Mundo. Pia foi categórica ao afirmar que as jogadoras mais experientes estão lá para guiar as atletas mais jovens nessa caminhada.



- Eu acho que a juventude. Elas têm personalidades de ataque. Em quatro anos tentamos organizar tudo, venho da Suécia, sou boa nisso é isso conta na defesa. Mas a visão das brasileiras de resolver uma situação é boa e tem sido ainda melhor. As mais jovens têm jogado mais, estão com mais confiança e, por isso, terão mais sucesso. É um processo.



O Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina no dia 24 de julho, às 8h (de Brasília), diante do Panamá. A partida acontecerá em Hindmarsh, no dia seguinte ao outro confronto do Grupo F, entre França e Jamaica. As francesas, inclusive, foram algozes da Canarinha na última edição do torneio, tendo eliminado as brasileiras nas oitavas de final.