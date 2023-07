Hannah Wilkinson, atacante da Nova Zelândia, marcou na estreia de sua seleção na Copa do Mundo Feminina, contra a Noruega, na madrugada desta quinta-feira (20). Com a vitória, as neozelandesas abriram boa margem na liderança e aguardam o duelo entre Filipinas e Suíça para saberem qual será a colocação no Grupo A ao fim da primeira rodada.