CONFIANÇA

Apesar de nunca ter vencido uma Copa do Mundo, a Espanha chega para o Mundial da Oceania confiante. Com a melhor jogadora do mundo da atualidade no plantel, Alexia Putellas lidera a geração espanhola, acostumada a vencer no futebol de clubes; parte do elenco atua no Barcelona, atual campeão da Uefa Champions League Feminina. A Fúria somou goleadas impiedosas na preparação; 9 a 0 sobre o Vietnã e 7 a 0 contra Panamá, adversário do Brasil.