França

Esta será a quinta participação da França na Copa do Mundo Feminina, sendo a primeira em 2003. Em 2019, a seleção francesa chegou até as quartas de final, mas foi derrotada pelos Estados Unidos. No entanto, o começo do ano não foi dos melhores para as jogadoras francesas. Em fevereiro, a capitã e zagueira Wendie Renard chegou a anunciar que não participaria da competição, alegando não apoiar o sistema atual e sentir-se fora dos requisitos. No entanto, ela voltou atrás em sua decisão e está pronta para competir. O jogo será às 7h (de Brasília).