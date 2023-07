- Desde essa dominação francesa no Vietnã, há um movimento de resistência contra potências ocidentais. Com a transformação do Japão no século XX numa potência bélica, expancionista, que vai obtendo territórios na região do Pacífico, o Vietnã passou a ter um ocupação japonesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, passou a ter uma ocupação japonesa. Após os ataques nucleares contra Hiroshima e Nagasaki, os franceses tentam retomar o controle. Com isso, tem início uma luta pela independência vietnamita. Em 1954, são celebrados tratados prevendo a independência do país diante da França e, também nessas negociações, houve um acordo para a criação de dois países. O Vietnã do Norte, que seria um país comunista, que seria vitorioso com a influência da Revolução Russa de 1917, enquanto o Vietnã do Sul, que passaria a adotar um regime capitalista - completou.