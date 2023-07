Em um panorama totalmente diferente do primeiro, as duas equipes começaram a ter coragem para atacar. A jogada aérea começou a tomar conta do duelo, o que aumentou as chances de gol. Não podia ser diferente: o gol da vitória viria com muita emoção já nos minutos finais, e com a bola pelo alto. Vangsgaard apareceu na segunda trave para testar forte e contou com a sorte de a bola passar por todo mundo, definindo a parada para as dinamarquesas. Um resultado que, pelo segundo tempo, foi merecido. A Dinamarca saiu do 0 a 0 e segue sem terminar uma partida em sua trajetória nas Copas com este placar final.