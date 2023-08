As semifinais da Copa do Mundo Feminina estão definidas! Em dois jogos repletos de emoção, Austrália e Inglaterra bateram França e Colômbia, respectivamente, e vão se enfrentar em busca de uma vaga na grande decisão do Mundial.



Abaixo, o Lance! apresenta os principais destaques das duas partidas.



+ Espanha vence na prorrogação e Japão cai com pênalti perdido: veja como foram as primeiras quartas da Copa