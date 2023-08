O dia para Dhiovanna começou na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do RJ, com direito a uma publicação super bronzeada e um céu azul, sem nuvens: 'O Rio faz diferença, 'tá'?', escreveu Dhiô. No registro, a influencer aparece de óculos escuros e cabelos penteados para trás.