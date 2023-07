A seleção espanhola entrou em campo contra a Costa Rica e venceu de forma tranquila com a presença da melhor jogadora do mundo. A camisa 11 do Barcelona, que está em recuperação física após lesão no ligamento do joelho, fez a estreia entrando aos 32 minutos do segundo tempo.



