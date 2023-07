Em 2019, após a Copa do Mundo, a CBF criou as primeiras competições de base no futebol feminino, tendo os Campeonatos Brasileiros sub-16 e sub-18. Em julho, a categoria 'mais velha' contou com 24 times participantes, e o Internacional acabou se sagrando campeão ao vencer o São Paulo na final. Já entre as mais novas, o torneio aconteceu com 12 clubes, com o São Paulo levando o troféu depois de derrotar o Santos.