Sorteio da Copa do Brasil: assista ao vivo à definição dos confrontos das quartas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil serão decididos nesta terça-feira (20), a partir das 15h (Brasília). O evento terá transmissão da CBF TV e estará disponível ao vivo no site do Lance!. Assista no player acima!

➡️ Assista à Copa do Brasil no Prime Video com 30 dias grátis!

Troféu da Copa do Brasil. (Foto: Divulgação/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Oito times ainda permanecem na competição: Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vasco.

Nesta fase, o sorteio não terá separação de portes. Desta forma, não terá limitações de confrontos. Os oito times podem se enfrentar, tendo assim, a possibilidade de haver clássicos estaduais. A ordem dos mandos de campo também serão definidos no sorteio.

Sorteio das quartas da Copa do Brasil

🗓️ Data e horário: terça-feira, 20 de julho de 2024, às 15h (de Brasília);

📺 Onde assistir: CBF TV, SporTV e site do Lance!.

🗒️ REGRAS

O sorteio não terá separação de potes. Além disso, será permitida a realização de clássicos estaduais. Portanto, todos os envolvidos podem se cruzar nas quartas de final da competição, em jogos definidos na seguinte sequência: o primeiro time enfrenta o segundo time sorteado, o terceiro enfrenta o quarto, e assim sucessivamente.

O mando de campo será definido também através de sorteio: serão utilizadas bolas numeradas de 1 a 10, e uma delas será retirada. Se for ímpar, o clube à esquerda no diagrama dos confrontos (sorteado primeiro) joga a ida como mandante; se for par, o clube à direita joga a ida como mandante. Alguns jogos podem ser agrupados por critérios de segurança pública, já que times de uma mesma cidade não podem jogar no mesmo dia (casos de Flamengo/Vasco e Corinthians/São Paulo).

💸 PREMIAÇÃO

As quartas de final da Copa do Brasil vão render R$ 4,515 milhões aos clubes. A classificação para as semifinais vale mais R$ 9,45 milhões.