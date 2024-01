Nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, as vagas são disputadas em jogos únicos. Na primeira, os times mais bem colocados no ranking de clubes da CBF de 2024, divulgado após o final do Campeonato Brasileiro de 2023, precisam apenas de um empate para avançar. Por outro lado, as equipes piores ranqueadas jogam em casa. Na segunda fase, a definição em caso de igualdade no placar será via pênaltis.