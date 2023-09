O uruguaio teve seus primeiros títulos no torneio pelo Cruzeiro. Em 2017, Arrascaeta marcou o gol que decidiu o empate no jogo de ida contra o Flamengo por 1 a 1 no Maracanã. Somado com a partida de volta, que ficou em 0 a 0, a Raposa ganhou do Rubro-Negro nos pênaltis e foi campeão do torneio. Já em 2018, o meia foi responsável por um dos dois gols contra o Corinthians que deram a taça ao clube celeste.