Olá, amigos, tudo ótimo aí nesse feriado prolongado de 7 de setembro? Espero que sim. Desde 1990, quando disputei meu primeiro Mundial de Kart, tenho um orgulho danado de levar as cores do Brasil para as pistas. Quando a gente está fora do nosso país e enfrenta as dificuldades que são naturais para um estrangeiro, o sentimento com a nossa “casa” fica muito mais forte.