Por exemplo, estou fortemente envolvido na escolha do piloto que vai formar dupla com o Tom Blomqvist em 2024. Como vocês sabem, decidi me dedicar inteiramente às minhas novas responsabilidades e não dividir meu tempo entre a pilotagem e a equipe. Muita gente comentou comigo que eu deveria acumular as duas funções, mas bastaram essas semanas em que estive focado nas corridas finais do campeonato e na nova rotina para perceber que minha escolha foi a mais correta.