Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 19:31 • Rio de Janeiro

Após superar o Bragantino, pela 3ª fase da pré-Libertadores, o Botafogo chegou novamente à fase de grupos na sua 6ª participação na Libertadores da América. O Lance! vem relembrar como foram as campanhas anteriores do Alvinegro da Estrela Solitário.

Na sua estreia, em 1963, o time era recheado de craques históricos, como Garrincha e Nilton Santos, e alcançou as semifinais após superar um grupo composto por Alianza Lima (PER) e Millonarios (COL). Na fase seguinte, uma reedição da final da Taça Brasil do ano anterior e novamente o Santos de Pelé e companhia levou a melhor e seguiu rumo ao bicampeonato.

Botafogo de Garrincha e Santos de Pelé travaram duelos históricos nos anos 1960, incluindo finais de Taça Brasil e semifinal de Libertadores. Reprodução/Twitter Pelé



Dez anos depois, na volta à competição, Brasil e Uruguai dividiriam um grupo com seus respectivos representantes, Botafogo e Palmeiras se juntaram a dupla Peñarol e Nacional, com os dois brasileiros se classificando à fase semifinal que nos anos 70 era em grupos de 3 participantes. Disputando vaga contra Colo-Colo (CHI) e Cerro Porteño (PAR), o time parou novamente nessa fase, com os chilenos avançando para a final.



23 anos depois, os grupos seguiam divididos por país, o Botafogo chegava com credenciais de atual campeão brasileiro e no sufoco conseguiu chegar nas oitavas, após ficar em 3º no seu grupo, a frente da Universidad Católica (CHI) e atrás de Universidad de Chile e Corinthians. Nas oitavas, o alvinegro caiu para o Grêmio, após empate no Rio e derrota por 2x0 no Olímpico.

2014, a espera foi um pouquinho menor para a volta do time de General Severiano. E a decepção não tardou a chegar com a eliminação ainda na fase de grupos, e pior, na lanterna atrás de Unión Española (CHI), San Lorenzo (ARG) e Independiente del Valle (EQU).



3 anos depois, em 2017, uma campanha que empolgou o torcedor e marcou o imaginário do botafoguense. Após liderar o grupo 1, diante de Barcelona (EQU), Estudiantes (ARG) e Atlético Nacional (COL), e avançar para as oitavas o Botafogo eliminou o Nacional de Montevidéu e seguiu para as quartas. O adversário? Novamente, após 21 anos, o Grêmio voltou a ser a pedra do sapato dos cariocas, que acabaram eliminados após derrota por 1x0 em Porto Alegre.



E chagamos nesse anos, após superar Aurora e Red Bull Bragantino na pré-Libertadores nos resta aguardar para ver qual será o futuro do Alvinegro da Estrela Solitário em 2024.

