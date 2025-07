Ceará volta a emendar sequência de derrotas e deixa de encostar no G8

O Ceará visitou e perdeu do Internacional na manhã deste domingo (20) pelo Brasileirão e emendou sua segunda derrota seguida pelo campeonato. Apesar da retomada da competição ter sido com vitória no clássico contra o Fortaleza, o alvinegro viu pontos escaparem diante do Corinthians em casa e agora do Colorado, fora. A sequência negativa afasta a equipe da zona de G8 da tabela, que parecia próxima mesmo com o revés da última rodada.

O resultado mantém o Ceará na 11ª posição com 18 pontos, mas com chance de ver a distância do G8 aumentar consideravelmente. O atual 8º é o Fluminense, que duela com o Flamengo em clássico na noite deste domingo, e o tricolor tem 20 pontos. Porém, tem duas partidas a menos. A situação de jogos a menos segue com os rivais que estão acima.

Mirassol, Botafogo e Palmeiras (7º, 6º e 5º colocados) têm jogos a menos que o Ceará. O Atlético Mineiro, na 9ª posição com 20 pontos, enfrenta o alviverde paulista na rodada e iguala o número de jogos do Vovô, podendo abrir até cinco de vantagem para a equipe de Léo Condé. O único que está à frente na tabela e tem um jogo a mais é o Corinthians, que está uma posição acima e soma 19 pontos.

Esse cenário de derrotas consecutivas já havia sido visto antes da pausa do Mundial de Clubes. O Ceará havia vencido o Sport por 2 a 0 em casa, pela 9ª rodada, e alcançado o 5º lugar da tabela. Mas os três jogos antes da interrupção do campeonato foram muito abaixo e o alvinegro perde para Atlético Mineiro em casa e Botafogo fora, além de um revés de 3 a 0 na Copa do Brasil diante do Palmeiras.

Os três pontos contra o Fortaleza no retorno do Brasileirão poderiam indicar uma retomada do curso positivo que Léo Condé e seu elenco haviam traçado no começo da competição. Entretanto, as duas derrotas seguidas voltam a frustrar a torcida.

Na próxima rodada, o Ceará volta a jogar em casa e enfrenta o Mirassol, adversário direto nessa parte da tabela. O objetivo, claro, é vencer e igualar o número de pontos da equipe paulista, 21. O resultado do Castelão terá um peso importante para a equipe, seja positivo ou negativo, visto que o jogo da sequência é o Cruzeiro, que briga pela liderança, no Mineirão.

Ceará perdeu do Internacional por 1 a 0 pelo Brasileirão neste domingo (20). (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Como foi Inter x Ceará

Apesar de não ter feito uma apresentação ruim, o Ceará viu o Internacional entrar inspirado na manhã fria deste domingo no Beira-Rio, principalmente pela atuação de Allan Patrick. O camisa 10 marcou o gol e esteve envolvido em quase todas as chances perigosas criadas pelo Colorado ao longo da partida.

Ao longo da primeira etapa, o alvinegro chegou a assustar e teve chances para empatar. Aos 3, numa falha de Bruno Henrique e Aguirre, a redonda sobrou para Lucas Lima bater. Rochet mandou para escanteio. Estava dado o cartão de visita o jogo. Aos 13, após levantamento na área, numa indecisão da zaga alvirrubra, Galeano deu de calcanhar e acertou a trave direita do 1 colorado. Aos 43, o árbitro marcou falta para o Ceará.

No segundo tempo, o Ceará ainda chegou três vezes com perigo. Numa, Bernabei deu um carrinho salvador nos pés de Pedro Henrique. Na outra, cruzamento pela esquerda parou nas mãos de Rochet. E aos 39, Rafael Ramos, com liberdade, levantou na área. Pedro Raul subiu sozinho, mas cabeceou fraco. A bola ainda bateu no travessão. Aos 42, o 10 colorado arranjou um lançamento perfeito para Valencia. O equatoriano avançou, mas perdeu a bola para Marllon. Irritada com o 13, a torcida vaiou com força.