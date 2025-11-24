Ceará visita o Mirassol com ausências na Série A; veja escalação

O Ceará visita o Mirassol nesta segunda-feira (24), às 19h (de Brasília), valendo pela 35ª rodada do Brasileirão. Tentando alcançar os sonhados 45 pontos, o técnico Léo Condé terá desfalques de peso para definir a escalação alvinegra.

O meio-campista Vina, que cumpriu suspensão por amarelos contra o Corinthians, retornou diante do Internacional e recebeu um cartão vermelho direto ainda nos primeiros minutos do jogo. Dessa forma, o armador ficará de fora novamente.

Pedro Raul, que foi ausência contra o Corinthians por estar emprestado pelo clube, voltou contra o Colorado e levou o seu terceiro amarelo. Assim, o atacante não enfrentará o Mirassol nesta segunda-feira.

Vina, do Ceará, foi expulso contra o Internacional (Foto: Marcus Wernner/UAI Foto/Gazeta Press)

O meio-campista Fernando Sobral ainda não estará disponível. Já o lateral Rafael Ramos retornará após cumprir suspensão.

Assim, uma provável escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Fernandinho (Rafael Ramos).

➡️ Ceará vê queda nas chances de Sula após derrota no Brasileirão

O Alvinegro tem 42 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela. Além de estar de olho na Sul-Americana, o clube quer garantir uma situação mais tranquila contra o rebaixamento. O Mirassol, que já assegurou vaga na Copa Libertadores, possui 60 pontos e é o quarto colocado.

Sequência alvinegra será contra o G4

A sequência do Vovô no Brasileirão será contra os atuais integrantes do G4: Mirassol (fora), Cruzeiro (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa).

No 1º turno, com os mandos invertidos nesses confrontos, o Ceará fez quatro pontos: derrotou o Cruzeiro, empatou com o Flamengo e perdeu para Mirassol e Palmeiras.