Fazia 52 dias que Soteldo não pisava na Vila Belmiro para defender o Santos. E a saudade foi matada com doses de emoção na tarde deste domingo (20), quando o venezuelano entrou no segundo tempo e garantiu a virada do Peixe sobre o Grêmio, por 2 a 1, dando duas assistências. Os gols foram anotados por Marcos Leonardo e Julio Furch. Pelo lado gaúcho, o meia Cristaldo foi quem abriu o placar. Todos os gols foram marcados na etapa final. Veja os melhores momentos no vídeo acima.