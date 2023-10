O Palmeiras recebeu o Atlético-MG no Allianz Parque nesta quinta-feira (19) e foi derrotado por 2 a 0. A partida valeu pela 27ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Verdão deixou o G4 e está fora da zona de classificação direta para a Libertadores. O Galo 'pegou o elevador' e subiu para 7ª colocação. Veja os melhores momentos no vídeo acima.