O Fluminense venceu o São Paulo por 1 a 0 no Maracanã, em jogo atrasado da 32ª rodada do Brasileirão. O gol do Tricolor Carioca foi marcado por Germán Cano, aos nove minutos do segundo tempo. Antes do jogo, as duas equipes trocaram faixas de campeão, em comemoração aos títulos conquistados na temporada (Copa do Brasil e Libertadores), mas o clima amistoso ficou apenas no pré-jogo: durante o jogo, muitas faltas foram marcadas e cartões aplicados.