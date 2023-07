América-MG, Coritiba, Goiás, Sport e o Vitória são os nomes que caíram mais vezes para a segunda divisão, contando com 6 rebaixamentos.

Entre os principais clubes brasileiros, o Vasco, com 4 rebaixamentos, é o time que com mais idas a série B. Já Flamengo, Santos e São Paulo nunca sofreram a queda.