Após empatar em 2 a 2 com o Fortaleza no domingo (26), o Palmeiras segue na liderança com 63 pontos faltando apenas três rodadas para o fim do Brasileirão. Contudo, o Flamengo, que venceu o América-MG por 3 a 0, também tem 63 pontos, com o mesmo número de vitórias do clube paulista, deixando o topo da tabela bem embolado, com seis times brigando pelo título.