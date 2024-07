Jorginho acerta com novo clube e volta ao Brasil depois de dois anos

Jorginho é o novo técnico do Coritiba (Foto: Coritiba/Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 21:25 • Curitiba (PR)

O Coritiba anunciou neste sábado (27) a contratação do técnico Jorginho. O comandante chega para a vaga de Fábio Matias, demitido na última semana. Tetracampeão Mundial com a Seleção Brasileira, o profissional retorna ao Brasil após duas temporadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esta será a terceira passagem de Jorginho como treinador do Coxa. Em 2019, assumiu o comando do time com a missão de retornar à primeir divisão e garantiu o acesso. Na sequência, deixou o Coritiba por após não entrar em consenso com a diretoria para uma renovação contratual.

Jorginho retornou ao Coritiba em agosto de 2020, mas permaneceu apenas duas meses à frente do cargo.

A tendência é que ele realize sua estreia no próximo sábado (03), contra o Botafogo-SP, fora de casa, pela décima nona rodada da competição.

Coritiba na Série B

Neste sábado, o Coritiba venceu a Chapecoense por 1 a 0, no Couto Pereira, e subiu para a décima terceira colocação, com 23 pontos conquistados. Com o resultado, o clube encerrou uma sequência de três derrotas na competição.