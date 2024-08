Internacional x Cruzeiro: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Internacional e Cruzeiro se enfretam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Barros/Agencia F8/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 06:55 • Rio de Janeiro

Internacional e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (25), às 19h, no Estádio Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do Colorado tem valor de 2,14, o empate marca 3,25 e a vitória do Cabuloso paga 3,65. Gostou? Então faz a boa.

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar na vitória ou empate do Cruzeiro, com odd a 1,69. O Internacional vive momento de instabilidade na temporada e ainda briga para escapar do rebaixamento. Por outro lado, o Cruzeiro vive um bom momento. Na sétima posição, a equipe do técnico Fernando Seabra, chega como favorita no confronto.

Destacamos também, que o Colorado tem a 3ª pior campanha dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Além disso, nosso palpite previne uma possível surpresa no confronto, tendo o lucro mesmo em caso de empate no confronto.

✅FICHA TÉCNICA

Internacional x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro - Rodada 24

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Beira-Rio (RG);

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Internacional (Técnico: Roger Machado)

Sergio Rochet; Bruno Gomes, Agustín Rogel, Gabriel Mercado, Alexandro Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia, Gabriel Carvalho; Bruno Tabata, Wesley e Rafael Borré.

Cruzeiro (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; Marlon, João Marcelo, Zé Ivaldo, William; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique; Álvaro Barreal; Lautaro Díaz e Juan Dinenno.