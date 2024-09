Grêmio x Atlético-MG: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste domingo pela 25ª rodada do Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste domigno (1), às 11h, na Arena do Grêmio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do tricolor tem valor de 2,22, já o empate marca 3,10 e a vitória da equipe mineira paga 3,45. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar na vitória do Grêmio, com odd a 2,22. A equipe de Renato Gaúcho vive momento de ascensão no Campeonato Brasileiro e nos últimos cinco jogos venceu quarto.

Além disso, contamos com a motivação extra com o retorno a Arena do Grêmio, após período interditada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Destacamos também, que o Atlético-MG perdeu nas últimas duas oportunidades que enfrentou o tricolor gaúcho fora de casa.

✅FICHA TÉCNICA

Grêmio x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro - Rodada 25

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)

Agustín Marchesín; Reinaldo, Jemerson, Rodrigo Ely, João Pedro; Dodi, Mathias Villasanti, Franco Cristaldo; Soteldo, Miguel Monsalve e Martin Braithwaite.

Atlético-MG (Gabriel Milito)

Éverson, Bruno Fuchs, Rodrigo Battaglia, Lyanco; Rubens, Fausto Vera, Otávio, Guilherme Arana, Bernard, Paulinho e Hulk.