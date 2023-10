O Grêmio vem de derrota por 3 a 2 para o arquirrival Internacional na última rodada. Além disso, o técnico Renato Gaúcho viajou ao Rio de Janeiro por motivos pessoais e não participou da coletiva após o clássico, o que gerou um desentendimento com o presidente do clube, Alberto Guerra. Para o duelo contra o CAP, Renato não conta com Carballo, com dores no púbis; Villasanti serve a seleção paraguaia e a tendência é que também não esteja à disposição.