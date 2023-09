> !Torcida é protagonista! Santistas recepcionaram a delegação do Peixe com muita festa, e Cosmo Damião, torcedor símbolo do Alvinegro que faleceu recentemente, foi homenageado com um minuto de silêncio.



> !Menino da Vila em casa! Arthur Gomes, cria da base santista, se sentiu em casa e foi a principal arma da Cruzeiro no primeiro tempo. Júnior Caiçara teve muita dificuldade para marcá-lo e até saiu no intervalo.



> !CABULOSO! Mais seguro e consciente em campo, o Cruzeiro abriu o placar com Matheus Jussa de cabeça.



> !NIKÃO! Nikão deu brilhante passe, e Bruno Rodrigues, sozinho, arrancou e tocou no canto de João Paulo, ampliando o placar. O meia, que entrou no segundo tempo, ainda marcou um golaço.



> Ouviram o barulho do tabu quebrando? Em plena estreia de Zé Ricardo, o Cruzeiro venceu após dois meses de seca de vitórias. O clube não batia o Santos na Vila desde 2018.