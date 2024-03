Jhon Arias, do Fluminense, foi um dos convocados para a Colômbia (Foto: Divulgação / Seleção da Colômbia)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 09:49 • Rio de Janeiro (RJ)

A Colômbia anunciou, nesta quinta-feira (14), a lista de convocados para amistosos contra Espanha e Romênia, com cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro. Assim, o Brasileirão chega a 26 nomes selecionados para a Data Fifa de março.

O lateral-direito Santiago Arias (Bahia), o volante Richard Rios (Palmeiras), o meio-campista James Rodriguez (São Paulo), o meia-atacante John Arias (Fluminense) e o atacante Rafael Borré (Internacional) foram os jogadores do futebol brasileiro convocados para a seleção colombiana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desta forma, já são 26 atletas da Série A do Campeonato Brasileiro chamados para representar suas seleções na próxima Data Fifa. Além dos cinco na Colômbia, serão nove representantes no Brasil, cinco no Paraguai, quatro na Venezuela, dois no Chile e um no Peru. Restam, ainda, as convocações de Equador e Uruguai a serem realizadas.

Ao contrário do que irá acontecer na Copa América, entre junho e julho, o calendário do futebol brasileiro irá respeitar a Data Fifa neste mês. Assim, os times não devem ser desfalcados por conta das convocações neste momento.

James Rodriguez, da Colômbia, é um dos convocados do Brasileirão para Data Fifa (Foto: Divulgação / Adidas)

➡️ Maior artilheiro do Botafogo na Libertadores, Júnior Santos pode alcançar marca de Pelé: ‘Pés no chão’

Confira todos os jogadores do Brasileirão* convocados para os amistosos internacionais de março:

Bento (Athletico) - Brasil

Rafael (São Paulo) - Brasil

Murilo (Palmeiras) - Brasil

Ayrton Lucas (Flamengo) - Brasil

Pablo Maia (São Paulo) - Brasil

André (Fluminense) - Brasil

Endrick (Palmeiras) - Brasil

Fabrício Bruno (Flamengo) - Brasil

Léo Jardim (Vasco) - Brasil

James Rodriguez (São Paulo) - Colômbia

Jhon Árias (Fluminense) - Colômbia

Borre (Internacional) - Colômbia

Richard Rios (Palmeiras) - Colômbia

Santiago Árias (Bahia) - Colômbia

Gatito (Botafogo) - Paraguai

Robert Rojas (Vasco) - Paraguai

Villasanti (Grêmio) - Paraguai

Bobadilla (São Paulo) - Paraguai

Romero (Corinthians) - Paraguai

Wilker Angel (Criciúma) - Venezuela

Ferraresi (São Paulo) - Venezuela

Savarino (Botafogo) - Venezuela

Kervin Andrade (Fortaleza) - Venezuela

Pulgar (Flamengo) - Chile

Vargas (Atlético Mineiro) - Chile

Miguel Trauco (Criciúma) - Peru

*Rómulo Otero e Tomás Rincón, do Santos, foram convocados para a seleção da Venezuela, mas disputam a Série B.